Napoli De Laurentiis allontana Conte? Sul tecnico non posso dire nulla

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aurelio De, presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Antonio, candidato alla panchina azzurra.

Approda a una svolta l?inchiesta della Procura della Corte dei Conti per fare chiarezza sulla gestione degli incassi previsti per l?evento del 4 maggio del 2023, allo stadio Maradona, in... ilmattino

Il presidente del Calcio Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha commentato la questione relativa all’ingaggio del nuovo allenatore. “I prossimi dieci giorni saranno decisivi , dopo aver fatto tutte le opportune necessarie e obiettive valutazioni. Deve vincere non il tifo ma il ragionamento”. Così il ... 2anews

Aurelio De Laurentiis ha rivelato che nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli . Nel corso del convegno sul razzismo nel calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha anche toccato il tema del possibile arrivo di Antonio Conte come ... napolipiu

La Corte dei Conti indaga su beneficenza Udinese-Napoli - La Corte dei Conti indaga su beneficenza Udinese-napoli - La decisione di devolvere in beneficenza parte dell'incasso fu presa in un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza, tra gli altri, del presidente del napoli Aurelio De ... ansa

Pedullà: 'Asse caldo Juventus-Napoli, Conte considera Chiesa il miglior esterno su piazza' - Pedullà: 'Asse caldo Juventus-napoli, Conte considera Chiesa il miglior esterno su piazza' - Infine Pedullà, commentando le recenti dichiarazioni fatte dal presidente del napoli in merito alla candidatura di Antonio Conte ha detto: "De laurentiis ha usato frasi di circostanza ma non ha ... it.blastingnews

Napoli, Graziani avvisa: «Conte non vuole assolutamente queste cosa. Lui ha il suo modo di lavorare, ma è un top» - napoli, Graziani avvisa: «Conte non vuole assolutamente queste cosa. Lui ha il suo modo di lavorare, ma è un top» - Se il napoli sceglie Conte prende un allenatore top, ma Antonio ha il suo modo di lavorare e non vuole intromissioni nel suo lavoro. Con Conte hai una garanzia, ma De laurentiis deve tornare a fare il ... calcionews24