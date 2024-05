Napoli caos riscossione Manfredi | Ora gestione a Municipia

(Di lunedì 27 maggio 2024) C?è fiducia in Comune che tutto si possa risolvere per il meglio e che il pasticcio sullaobiettivo valore non ha i requisiti per inviare cartelle esattoriali e.

Lo stallo della riscossione potrebbe avere come ripercussione per le casse del Comune un buco da 70 milioni all?anno. E per un ente in procedura di riequilibrio dei conti, cioè in... ilmattino

