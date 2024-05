Napoli cala il sipario su un anno da incubo Intanto Conte si avvicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 - Chissà se quando unfa, a margine della festa scudetto, in casasi parlava di inizio di una nuova era ci si riferiva profeticamente a una reale novità che sarebbe arrivata nella stagione successiva, quella in cui per la prima volta dal 2010 il club partenopeo ha mancato la qualificazione a una competizione europea. Eppure, nonostante un disastro ben fotografato dai numeri, impietosi ma quanto mai realistici, agli azzurri è mancato poco per regalarsi il nono posto e, quindi, almeno la speranza di dover aspettare l'esito della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. Invece, tra imprecisione e anche un pizzico di sfortuna, neanche un Lecce già in vacanza riesce a portare la pace tra il Maradona, che rimane così a secco di vittorie addirittura dal 3 marzo, e gli ormai ex eroi dello scudetto, restando sospeso come tutto l'ambiente tra un passato glorioso, un presente dae un futuro ricco di incognite ma, chissà, magari con qualche certezza in più sul fronte allenatore.