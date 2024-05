Napoli - Bagnoli | Pistola in auto nel post-movida Carabinieri arrestano 3 persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024): Iin un ispezione all’alba, per molti un, fermano un suv rinvenendo al disotto di un sedile una, arrestate treAlba a Coroglio, gli ultimi locali notturni si svuotano. I più indomiti sfidano il sonno con cornetto e caffè, prima di tornare a casa. La destinazione per molti è la camera da letto, per contrastare il jet lag casalingo, senza mai sarsi dallo stesso meridiano.Idella compagnia disono in strada, laè sfumata ma i controlli non si fermano. E’ questo il momento più delicato, specie per chi ha qualche shots di troppo in corpo.Ilo di controllo è in via Cattolica, dove perse tragicamente la vita una giovane donna, investita da un suv in corsa.La paletta si alza per una Lancia Y.