Napoli 14enne presa a botte dal fidanzatino davanti a tutti | finisce in ospedale

Ragazzina di 14 anni aggredita in spiaggia dal fidanzatino 15enne: «L'ha picchiata perché lo aveva lasciato» - Ragazzina di 14 anni aggredita in spiaggia dal fidanzatino 15enne: «L'ha picchiata perché lo aveva lasciato» - Quando la violenza sulle donne inizia già in tenera età. Una ragazzina di 14 anni è stata aggredita dal suo ex fidanzato, un 15enne, che non aveva preso bene la fine della ... leggo

