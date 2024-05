Napoli 14enne aggredita in spiaggia a Posillipo dal fidanzatino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Shock a, dove una ragazzina di 14 anni è statadaldi 15. Ad intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per la segnalazione di un’aggressione in un famosissimo lido accanto allo storico palazzo Donn’Anna, dipinto dalle parole di Matilde Serao nel libro “Leggende Napoletane”. Dai primi accertamenti i militari del pronto intervento hanno denunciato per lesioni e atti persecutori un 15enne. Laè stata medicata nell’ospedale Fatebenefratelli ed è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La ragazzina, in compagnia della propria madre, ha sporto denuncia raccontando altri episodi di molestie mai denunciati prima. Leggi anche: Bimba di 8 anni scompare nel nulla. “I genitori la facevano dormire con droga e armi”Leggi anche: Precipita dal balcone dell’hotel dopo lite con la compagna: è in coma L'articolo proviene da The Social Post.

