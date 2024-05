Nadal-Zverev oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Rafasfiderà Alexanderal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Reduce dal titolo conquistato a Roma, il tedesco debutta a Parigi contro un avversario che ha vinto questo torneo ben 14 volte. Sarà comunque lui a partire favorito visto che perc’è l’incognita 3 su 5 e anche le ultime indicazioni non sono state particolarmente incoraggianti (fermo restando che stiamo parlando di un 37enne reduce da un lungo infortunio). I due si ritrovano a due anni di distanza sempre sullo Chatrier, quandoera avanti di un set nella semifinale ma si infortunò in maniera molto seria, lasciando il campo in sedia a rotelle e spianando a Rafa la strada verso il titolo. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 27 maggio, come 3°match dalle 11:00 sul Court Philippe Chatrier.

