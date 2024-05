Nadal subito fuori al Roland Garros ma non dice addio | “Se è stata l’ultima volta è stata bella”

Alexander Zverev spezza il sogno di Rafa Nadal e approda al secondo turno del Roland Garros 2024 . In un Philippe Chatrier gremito per l’occasione, il campione degli Internazionali d’Italia ha sconfitto il maiorchino con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3 dopo tre ore e 5 minuti di gioco. Nadal ha ... sportface

“Voglio dire grazie a questo pubblico. Non so se è l’ultima volta, non né sono sicuro al 100%. Se è l’ultima volta mi sono divertito, il pubblico è stato fantastico mentre mi preparavo. Le sensazioni che ho sentito oggi sono difficili da descrivere almeno a parole, però è molto speciale per me ... sportface