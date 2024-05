Nadal saluta il Roland Garros | sconfitto in tre set da Zverev

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parigi, 27 maggio 2024 – Rafail. Il 14 volte vincitore del torneo esce di scena al primo turno dello slam parigino: il 37enne, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al tedesco Alexander, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti. Al termine del match il pubblico hato in piedi il campione spagnolo. In tribuna anche l'eterno collega-rivale Novak Djokovic e l'erede Carlos Alcaraz. "Non sono sicuro al 100% che questa sia stata la mia ultima partita qui, ma se lo dovesse essere devo ringraziarvi. Le emozioni che ho provato qui alsono sempre state straordinarie ed è stato speciale l'amore che qui ho sempre ricevuto", le parole dial termine del match.

