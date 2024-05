Nadal l’ultimo saluto al Roland Garros | sconfitto in tre set da Zverev

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parigi, 27 maggio 2024 – Rafasaluta per l’ultima volta il. Il 14 volte vincitore del torneo esce di scena al primo turno dello slam parigino: il 37enne spagnolo, ex numero 1 del mondo, sceso al numero 275 a causa di continui problemi fisici, cede al tedesco Alexander, numero 4 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 in tre ore e cinque minuti. "Non sono sicuro al 100% che questa sia stata la mia ultima partita qui, ma se lo dovesse essere devo ringraziarvi. Le emozioni che ho provato qui alsono sempre state straordinarie ed è stato speciale l'amore che qui ho sempre ricevuto", le parole dial termine del match. "C'è una buona probabilità che non giocherò più questo torneo, ma non posso esserne certo – sottolinea–.