Nadal c’est finì? Rafa non è più Rafa e lo sa Tramonta il suo regno al Roland Garros Ma forse torno

L'ingresso in campo di Rafa Nadal sul centrale del Roland Garros per il suo incontro di primo turno contro Alexander Zverev è stato epico: il boato del pubblico del campo Philippe-Chatrier è stato pompato al massimo dall'annuncio infinito dello speaker : 'colpa' dei titoli altrettanto infiniti ... fanpage

Roland Garros e Rafael Nadal . Rafael Nadal e Roland Garros . Due entità diverse che sono la stessa cosa. Pensi a uno e viene automaticamente in mente l’altro. Un rapporto simbiotico , come nessun tennista nella storia ha mai avuto con un torneo. La storia di Nadal a Parigi è un’anomalia portata ... ilfattoquotidiano

Alexander Zverev spezza il sogno di Rafa Nadal e approda al secondo turno del Roland Garros 2024 . In un Philippe Chatrier gremito per l’occasione, il campione degli Internazionali d’Italia ha sconfitto il maiorchino con il punteggio di 6-3 7-6(5) 6-3 dopo tre ore e 5 minuti di gioco. Nadal ha ... sportface

