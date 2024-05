Mutui - finalmente la svolta | ora puoi riprendere i tuoi progetti

(Di lunedì 27 maggio 2024)lache tutti attendevamo con ansia: importanti novità per quanto riguarda i. Ecco cosa cambierà. Dopo due anni “da incubo” sul fronte dei, oraè stata annunciata la. A confermare una netta inversione di rotta è stata la stessa presidente della Banca Centrale Europea. Christine Lagarde. Possiamo ricominciare a farearriva lasui/Cityrumors.itSenza apparire eccessivi, possiamo affermare che, da gennaio 2022 ad oggi, sul fronte dei, abbiamo vissuto due anni da incubo in Italia. Chi voleva acquistare casa si è visto sbattere la porta in faccia da gran parte degli istituti di credito. Chi, invece, aveva un mutuo già in corso ha visto le rate mensili raddoppiare nel giro di pochi mesi.

