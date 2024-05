Musica News- Alessandra Amoroso e Bigmama insieme per la prima volta con ‘Mezzo rotto’ il nuovo singolo in uscita venerdì prossimo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Della serie ‘mai porre limiti alla provvidenza’, ecco l’ennesima operazione che davvero non ci aspettavamo o meglio, forse sì, visto ormai il livello di mediocrità raggiunto dal panoramale nostrano. Dunque è successo davvero anche questo: ecco il debutto dell’inedita coppia, con il(Epic / Sony Music), fuori ovunquee da ora in pre-save e pre-add qui: https://epic.lnk.to/MezzoRotto Prodotto da ZEF e scritto da Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone, questosancisce il rapporto di stima, amicizia e complicitàle tra le due artiste, iniziato nel 2022 durante l’ultimo tour diin cuiha aperto la data di Napoli, grazie all’operazione nata dalla collaborazione dicon Spotify Equal.

