Musetti-Monfils in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lorenzosfiderà Gaelal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Reduce dalla finale persa a Torino, il tennista azzurro si è riscattato con una convincente vittoria all’esordio contro Galan. Ora però l’asticella si alza visto che il suo prossimo avversario sarà il beniamino del pubblico di casa, uno dei giocatori più insidiosi tra quelli non teste di serie. Vittorioso al primo turno contro Seyboth Wild (e dunque niente rivincita perdopo Madrid), Gael va a caccia di un altro successo per regalarsi uno scoppiettante terzo turno contro Djokovic (se dovesse arrivarci). Lorenzo proverà a impedirglielo per tornare lui al terzo turno a Parigi, torneo con cui sta ribadendo di avere un discreto feeling.

Fabio Fognini schianta il neerlandese Botic van de Zandschulp per 6-1 6-1 7-5 in un’ora e 58 minuti di gioco ed approda al secondo turno del Roland Garros 2024 di tennis: il ligure affronterà nel prossimo match lo statunitense Tommy Paul , numero 14 del seeding. Nel primo set Fognini salva una ... oasport

AGI - Non c'è soltanto Jannik Sinner a tenere alta la bandiera dei tennisti italiani al Roland Garros . Anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi hanno fatto la loro parte. Il carrarino ha battuto in tre set il colombiano Daniel Galan, imponendosi col punteggio di 6-3/6-3/7-5 in un match senza storia. ... agi

Roland Garros, Jannik Sinner batte Eubanks nell’esordio a Parigi - roland garros, Jannik Sinner batte Eubanks nell’esordio a Parigi - L'altoatesino ha superato il primo turno del torneo parigino sconfiggendo l’americano, numero 46 al mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Al ... agoramagazine

