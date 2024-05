Musetti-Galan oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Daniel Elahinel primo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. Il carrarino è la testa di serie numero trenta ed è reduce dalla finale persa al Challenger di Cagliari contro il connazionale Francesco Passaro. Il suo primo ostacolo nel Major transalpino è il colombiano, che si trova di poco fuori dai primi cento giocatori del mondo.è l’indiscusso favorito secondo le quote dei bookmakers ed ha vinto entrambi gli scontri diretti disputati (4-0 il bilancio dei set). Il sudamericano, tuttavia, è un avversario molto scomodo per via della sua solidità e della sua potenza di colpi e in passato ha già compiuto degli scalpi importanti in questa manifestazione.