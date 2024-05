Musetti-Galan in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lorenzoaffronterà Danielal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il periodo per il tennista carrarino non è dei migliori, lo sappiamo. Il giocatore ammirato fino a un anno e mezzo fa fatica a tornare, anche se a Torino qualche vittoria di fila è arrivata con la semifinale raggiunta e poi persa contro Darderi. Nella capitale francese l’obiettivo deve essere quello di arrivare a un potenziale terzo turno contro Djokovic, anche se non sarà facile in particolar modo il secondo round contro uno tra Monfils e Seyboth Wild. L’esordio, contro, non dovrebbe creare particolari problemi anche a una versione dilontana dalla migliore: ha vinto entrambi i precedenti l’azzurro, l’ultimo poche settimane fa a Cagliari dove poi l’azzurro arrivò in finale.