(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Lo scorso sabato a Bibbiena si è tenuta una vera e propria festa con tantissime persone presenti, per festeggiare un nuovo modo di fruizione deldelda oggi ancora piùgrazie anche all’interessamento e all’azione del comune. Dopo il riconoscimento di struttura di interesse regionale, ilè anche struttura ad alta accessibilità. Il tutto è stato reso possibile dalla partecipazione al bando attivato dal Ministero della Cultura, Direzione Musei, da parte di D’Appennino – Rete di Imprese, che si è aggiudicata un corposo finanziamento di 206 mila euro a favore dell’accessibilità del. Oggi ilè dotato di pedane che servono per avere una migliore visuale del materiale e soprattutto raggiungere, anche con carrozzine, l’ultima sala multimediale inaugurata nel 2023.

Un artista visionario, le cui opere sono un’emozione continua di vibrazioni di luci e di colori. Il pittore Fernando Mangone ha trasformato il Museo Archeologico di Paestum in un palcoscenico per la sua ultima performance artistica, offrendo una nuova interpretazione della famosa Tomba del ... ildenaro

Museo archeologico del Casentino, il percorso accessibile a tutti - museo archeologico del Casentino, il percorso accessibile a tutti - Pedane per carrozzine, tavoli digitali, un sito accessibile anche a persone non vedenti e un’App. Nel giardino panchine per le mamme che devono allattare e panchine più accessibili per persone con dis ... lanazione

Rosario Anzalone neo direttore regionale musei nazionali della Lombardia - Rosario Anzalone neo direttore regionale musei nazionali della Lombardia - MILANO (ITALPRESS) - È il dottor Rosario Anzalone, 42 anni, il nuovo Direttore della Direzione regionale Musei nazionali della Lombardia. notizie.tiscali

Anzalone nuovo direttore per i musei statali della Lombardia - Anzalone nuovo direttore per i musei statali della Lombardia - Rosario Anzalone è il nuovo direttore del polo dei musei statali della Lombardia, che include 13 realtà fra cui il Cenacolo, la Certosa di Pavia e le Grotte di Catullo, il museo archeologico e il ... ansa