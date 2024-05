Murale sulla facciata di Casa Gioia Dedicato all’inventore della bussola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Si intitola ‘Fun-G0082” ilche l’architetto Giulio Vesprini ha realizzato per, pronto per essere presentato alla città oggi a mezzogiorno in via Flavio5, a Reggio. In concomitanza con questa inaugurazione, anche le attività che la cooperativa sociale rivolge a bambini, ragazzi e adulti con disabilità intellettiva e/o autismo riprenderanno a svolgersi nell’edificio al centro di un’accurata ristrutturazione iniziata più di un anno fa e coordinata dall’architetto Nicola Capretti, che lo ha dotato tra l’altro di ascensore, sistemi di purificazione e rinnovo continuo dell’aria, domotica, laboratori per bambini di arte, musica e cucina, palestra e stanza multisensoriale con il metodo Snoezelen. Classe 1980, esponente di spiccoscena grafica e urbana italiana, l’artista marchigiano ha realizzato ilcon l’idea di farne una cartolina capace di aprire una finestra sul mondo, a partire dal personaggio che alla strada cittadina dà il nome, il navigatore e inventoreFlavio