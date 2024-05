Muore giovane cestista Si indaga per omicidio

(Di lunedì 27 maggio 2024) La procura di Genovapersulla morte di Aurimas Cybas,lituano di 27 anni. Il corpo è stato trovato in strada, sotto un muraglione. Cybas aveva passato la serata con amici in discoteca. Qui avrebbe bevuto un paio di drink e poi avrebbe litigato con qualcuno. I carabinieri visionano le immagini delle telecamere.

