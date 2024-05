Movimenti per il diritto all’abitare si accampano a Garbatella: “A Roma più sfratti che assegnazioni” - movimenti per il diritto all’abitare si accampano a Garbatella: “A Roma più sfratti che assegnazioni” - Nuova accampata a Roma sul tema della casa: i movimenti per il diritto all'abitare hanno chiesto al Comune lo sblocco delle graduatorie per le case popolari ... fanpage

Castrovillari, l'attivista curda inizia lo sciopero della fame in carcere. Corbelli (Diritti Civili): "S'intervenga" - Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli , da oltre 30 anni impegnato sul tema dei diritti umani, esprime "solidarietà e chiede la immediata ... cosenza.gazzettadelsud

ELEZIONI: TAGLIERI, "M5S VUOLE EUROPA DEI DIRITTI E DEL LAVORO", "A PESCARA SI PUO' VINCERE" - CHIETI – "Il Movimento 5 stelle è per una Europa che metta al centro le tematiche del lavoro, del salario minimo e dei diritti, per un'Europa omogenea da questo punto di vista, che coinvolga lo stess ... abruzzoweb