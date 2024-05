MotoGP quale accoglienza per Marc Marquez al Mugello? Il passaggio alla Ducati ridurrà l’antipatia verso l’iberico?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Gran Premio d’Italia di2024 proporrà una dinamica inedita. Per la prima volta,gareggerà alin sella a una. Dunque, in qualche modo, l’appuntamento toscano diventa “di casa” per il trentunenne catalano, almeno se si guarda all’anima della sua moto e al fatto di difendere i colori del Team Gresini. Sinora El Trueno de Cervera si era sempre presentato all’autodromo di Scarperia e San Piero come pilota Honda. Aveva, soprattutto, ricoperto in maniera perenne il ruolo di antagonista. Per un decennio,è stato il villain agli occhi del pubblico italiano, situazione venutasi a creare in virtù della sua acerba rivalità con Valentino Rossi. In passato, soprattutto quello più lontano, si sono verificati episodi di aperta ostilità e puro fanatismo.

(Adnkronos) – torna al successo Pecco Bagnaia proprio nel Gp Catalunya 2024 spezzando il tabù Barcellona, dove non aveva mai vinto, nella Sprint è caduto ieri mentre era in testa all'ultimo giro e l'anno scorso era stato protagonista di un terribile incidente. Il campione della Ducati precede al ... webmagazine24

MotoGP, Rivola: “Marc Marquez in Aprilia per sostituire Espargaró Mai dire mai” - motogp, Rivola: “marc Marquez in Aprilia per sostituire Espargaró Mai dire mai” - Gara dopo gara diventa sempre più difficile stabilire chi tra Jorge Martin, marc Marquez ed Enea Bastianini sia il giusto candidato per affiancare Francesco Bagnaia il prossimo anno nel team ufficiale ... gpone

MotoGP | Ducati esclude di svelare il secondo pilota 2025 al Mugello - motogp | Ducati esclude di svelare il secondo pilota 2025 al Mugello - Sia Gino Borsoi, team manager di Pramac, sia il manager di Jorge Martin, uno dei piloti interessati, hanno indicato il Gran Premio d'Italia, che si svolgerà il prossimo fine settimana, come la data id ... it.motorsport

MotoGP, Pit Beirer: "Marquez e Martin in KTM Non sono la nostra priorità" - motogp, Pit Beirer: "Marquez e Martin in KTM Non sono la nostra priorità" - motogp: "Noi le superstar le abbiamo già, dobbiamo solo permettergli di esprimersi al massimo. Il futuro della Ducati Di certo la loro decisione sbloccherà il mercato" ... gpone