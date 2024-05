MotoGP - promossi e bocciati GP Catalogna 2024 | Bagnaia perfett - Martin soli -o, Viñales assente ingiustificato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024)GPFrancesco: spalle al muro, dimostra ancora una volta di sapersi rialzare alla grande dai suoi passi falsi disputando una gara lunga sostanzialmente impeccabile dal punto di vista della gestione delle gomme e facendo la differenza nel finale su. Vittoria pesante a livello psicologico, su una pista in cui non era mai andato a podio, e per la classifica del Mondiale. Jorge: non brillante come a Le Mans, limita egregiamente i danni dopo il quarto posto della Sprint con un’ottima seconda posizione in gara alle spalle diator ragiona da leader del campionato e macina punti importanti in tutti i weekend, confermandosi ad oggi il primo favorito per l’iride. Marc Marquez: secondo round consecutivo in cui si complica la vita tra venerdì e sabato restando escluso dal Q2 e dovendo quindi partire a centro gruppo.