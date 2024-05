MotoGP Il Mugello festeggia il trentennale da palcoscenico esclusivo del GP d’Italia L’autodromo è il valore aggiunto all’evento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) In questo 2024 cade una significativa ricorrenza relativa al Gran Premiodel Motomondiale. Si tratta deldel momento in cui l’appuntamento si è definitivamente stanziato al. La dinamica merita di essere rimarcata e approfondita, perché ha conferitoun vero e proprio. La gara del nostro Paese, denominata “Gran Premio delle Nazioni” addirittura sino al 1990, si teneva inizialmente a Monza. Dopodiché è diventata itinerante per un quarto di secolo, alternando la propria location fra quattro diversi autodromi, compreso quello di Scarperia e San Piero. La situazione è cambiata, appunto, dal 1994. Monza era ormai ritenuta una pista troppo pericolosa. Misano era appena caduta in disgrazia a causa delle sue infrastrutture spartane e dell’incidente costato la paralisi a Wayne Rainey.