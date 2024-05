MotoGP - GP Italia 2024 | programm - ora -i, -tv, streaming Calendario 31 maggio-2 giugno al Mugello

(Di lunedì 27 maggio 2024) Prosegue senza soluzioni di continuità il Motomondiale. Dopo aver messo in archivio la tappa del Montmelò, la stagione si prepara per uno degli appuntamenti più attesi: il Gran Premio d’, sesto appuntamento della stagione. Si correrà, come sempre, sullo splendido scenario del tracciato delper un weekend tutto da vivere. Ci attende una tre-giorni di capitale importanza per l’intero campionato. Anche se siamo ancora nella fasi iniziali dell’annata, i punti iniziano a farsi pesanti, come conferma la classifica generale della classe regina. Al comando troviamo Jorge Martin che mantiene a distanza Francesco Bagnaia che ieri ha saputo rifarsi vincendo la gara lunga dopo la caduta della Sprint Race. Nella Moto2 al comando c’è Sergio Garcia davanti a Joe Roberts e Ai Ogura, quindi Fermin Aldeguer, Alonso Lopez, Aron Canet e Albert Arenas.

Siamo all’ultimo passo di una stagione che per il Girona non si può descrivere con parole: l’annata è cominciata coltivando la speranza di salvarsi ma da molto presto si è capito che quel risultato sarebbe stato acquisito con grande anticipo. La squadra di Michel ha fatto una Liga straordinaria, ... infobetting

Siamo all’ultimo passo di una stagione che per il Girona non si può descrivere con parole: l’annata è cominciata coltivando la speranza di salvarsi ma da molto presto si è capito che quel risultato sarebbe stato acquisito con grande anticipo. La squadra di Michel ha fatto una Liga straordinaria, ... infobetting

Lecce, ora si può programmare la prossima stagione. Gotti resta al timone - Lecce, ora si può programmare la prossima stagione. Gotti resta al timone - Un pareggio conquistato con merito nel tempio di Diego Armando Maradona è la degna chiusura di una stagione straordinaria. Conquistata la salvezza con tre giornate d’anticipo, e per ... quotidianodipuglia

Charles vincendo ha passato un esame decisivo per la carriera. E intanto la rossa cresce, in attesa di Hamilton (e Newey) - Charles vincendo ha passato un esame decisivo per la carriera. E intanto la rossa cresce, in attesa di Hamilton (e Newey) - Charles vincendo ha passato un esame decisivo per la carriera. E intanto la rossa cresce, in attesa di Hamilton (e Newey) ... gazzetta

Salvezza Empoli, Nicola: "Felice e orgoglioso per i miei giocatori" - Salvezza Empoli, Nicola: "Felice e orgoglioso per i miei giocatori" - Una salvezza conquistata a tempo scaduto per Davide Nicola che regala all'Empoli la quarta stagione consecutiva in serie A: "Felice per i ragazzi e per la società che è unica in Italia perché ti ... sport.sky