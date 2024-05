MotoGP | GP Catalogna Jorge Martin non ne aveva più per contrastare Pecco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di sicuro questo gran premio non passerà nella storia dicome quello in cui è stato più competitivo. Tutt’altro, poiché fin dagli albori del fine settimana lo spagnolo ha dimostrato di avere qualcosa in meno rispetto agli avversari. Poi ieri in gara le sensazioni sono improvvisamente cambiate e ha rischiato persino di agguantare l’ennesimo trionfo. Alla fine però, è arrivato un onorevole secondo posto alle spalle di Bagnaia che lo ha superato a pochi giri dal termine. Niente amaro in bocca per, che si è mostrato consapevole di aver esaurito gomme ed energie nel prolungato duello con Acosta e ciò non gli ha consentito di battagliare connel finale.: “Punti buoni per il campionato in una giornata in cui non mi aspettavo di arrivare secondo” (Credit foto – Pramac Racing pagina Facebook)Queste dunque le parole diriprese da motorsport al termine della gara: “Sono molto contento e molto orgoglioso, è stata una gara molto dura, ho fatto la prima curva in modo perfetto, risalendo dalla settima alla quarta.