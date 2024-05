MotoGP Bagnaia ha accumulato tutto il distacco da Martin nelle gare Sprint

(Di lunedì 27 maggio 2024) Francescoha vinto 3 dei 6 Gran Premi andati in scena sin qui nel Mondiale2024. Un ruolino di marcia notevole completato da un terzo, un quinto posto ed un ritiro (l’incidente con Marc Marquez a Portimao)lunghe della domenica. Come si spiegano allora i 39 punti didal leader della generale Jorge? Molto semplice,ator ha collezionato la bellezza di 42 punti in più di Pecco. Un dato spaventoso, se si pensa chemanche del sabato viene assegnato poco meno di metà punteggio rispetto allestandard. Il piemontese della Ducati Factory non riesce proprio a digerire leRace, avendo sempre mancato l’appuntamento con la top3. Dopo aver chiuso quarto a Lusail e Portimao,quattrobrevi successiveha totalizzato appena 2 punti grazie all’ottava posizione di Austin per poi inanellare tre “zeri” consecutivi.

Gli oscar della domenica sportiva: Bagnaia, Leclerc, Pogacar e l’ItalVolley di De Giorgi - Gli oscar della domenica sportiva: bagnaia, Leclerc, Pogacar e l’ItalVolley di De Giorgi - 36 della Pro Recco (pallanuoto da cineteca, Cannella bomber implacabile), il dominio italiano in Formula 1 e motogp, la rinascita del volley ... Oscar della domenica sportiva in ordine alfabetico. blitzquotidiano

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Italia al Mugello - motogp | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Italia al Mugello - Finalmente l'attesa per i tifosi italiani è finita: questo fine settimana la motogp sbarca al Mugello per il Gran Premio d'Italia. Saranno tantissimi gli appassionati che si recheranno sulle colline t ... msn

Pecco Bagnaia, gesto dell'ombrello dopo la vittoria: no, non ce l'aveva con Marquez - Pecco bagnaia, gesto dell'ombrello dopo la vittoria: no, non ce l'aveva con Marquez - Pecco bagnaia è stato l'assoluto protagonista ieri in Catalogna dopo una splendida vittoria in motogp. Reduce da un sabato tutt'altro che idilliaco, con caduta in testa nella Sprint, la star torinese ... auto.everyeye