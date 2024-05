MotoGP 2024 | la classifica piloti aggiornata gara dopo gara

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio di Catalogna 2024 a Montmelò. Terza vittoria stagionale per Pecco Bagnaia, che dopo la caduta nella Sprint Race si rifà e ottiene un bel numero di punti che gli fanno fare un balzo in classifica . Resta saldo al comando ... sportface

La classifica dei piloti della MotoGP stagione 2024 . Una nuova e appassionata annata è cominciata con tutti e 21 piloti che vanno a caccia di Francesco Bagnaia: l’italiano della Ducati ha vinto gli ultimi due Mondiali e vuole il terzo per entrare nell’olimpo del Motomondiale. Occhio a Jorge ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.36 Per quanto si è visto sino ad ora, l’Aprilia sembra la moto più pronta al Montmelò, ma la Ducati ha dimostrato di poter competere per pole position e vittoria nella SR. Sarà così anche sulla lunga distanza? Aleix Espargarò vuole completare il bis, ... oasport