Motocross - GP Germania 2024 | orari MXGP e MX - program -a, -tv, streaming

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo una settimana di pausa torna lo spettacolo del. Questo weekend si svolgerà infatti il GP della, ottava tappa del Campionato Mondialeper ciò che concerne le classie MX2 in scena sul tracciato di Teutschenthal. Uno sguardo alle classifiche. Nella classe regina in testa c’è Tim Gajser con 348 punti, immediatamente seguito da Jorge Prado, secondo con 343 e Romain Febvre, terzo con 319. In MX2 i fari saranno invece puntati su Andrea Adamo che, dopo l’ottima prestazione sfoggiata in Galizia, è intenzionato a risalire la china e riacciuffare il gruppo di testa. Ricordiamo infatti che il centauro italiano è al momento quinto con 257 punti, mentre Kay De Wolf conduce con 342 davanti a Laengefelder (290), Lucas Coenen (283) e Liam Everts (268).

Partono incentivi auto, Salva Casa soft, Orsini (Confindustria) rilancia nucleare. Cosa c’è sui giornali oggi - Partono incentivi auto, Salva Casa soft, Orsini (Confindustria) rilancia nucleare. Cosa c’è sui giornali oggi - Partono gli incentivi per le auto, Salva Casa più tollerante, Orsini rilancia il nucleare. La rassegna dei giornali ... energiaoltre

Ducati si aggiudica il premio “Best of the Best” del Red Dot Award con il Diavel V4 - Ducati si aggiudica il premio “Best of the Best” del Red Dot Award con il Diavel V4 - Moto - News: A due anni dalla sua presentazione, il Diavel V4 ha già ottenuto importanti riconoscimenti di design a livello mondiale, distinguendosi come autentica icona di stile ... gpone

LIVE! Germania-Italia: primo impegno degli Azzurri nella VNL 2024, con vista sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 - LIVE! germania-Italia: primo impegno degli Azzurri nella VNL 2024, con vista sui Giochi Olimpici di Parigi 2024 - PALLAVOLO, VNL 2024 (M) - LIVE! germania-Italia, esordio per gli Azzurri nella Volleyball Nations League 2024. Segui su Eurosport.it la diretta scritta del match, per non perderti azioni salienti, ... eurosport