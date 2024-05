Motociclista si schianta contro un furgone e muore tragico incidente a Lucca

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –mortale a San Lorenzo a Vaccoli, a. Intorno alle 21:30 sulla statale del Brennero unsi ètounall’altezza del cimitero di San Lorenzo. L’impatto è stato molto violento, l’uomo in sella alla moto è stato sbalzato sull’asfalto e il mezzo è finito a diversi metri di distanza. Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Sul posto è stata inviata un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. Le condizioni delerano però già disperate. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e la polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’

Incidente mortale nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 nel Pisano. A perdere la vita poco dopo le 1, nello scontro frontale tra la sua moto e un'auto in via Puccini a San Giuliano Terme , un centauro di 28 anni L'articolo San Giuliano Terme : muore nella notte motociclista 28enne. ... firenzepost

La moto si schianta contro il guard rail: centauro di 52 anni resta gravemente ferito - La moto si schianta contro il guard rail: centauro di 52 anni resta gravemente ferito - La moto si schianta contro il guard rail: centauro di 52 anni resta gravemente ferito. Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco. vistanet

Motociclista muore sbalzato sull’asfalto, tragico incidente a Lucca - motociclista muore sbalzato sull’asfalto, tragico incidente a Lucca - San Lorenzo a Vaccoli, l’uomo in sella alla moto si è schiantato contro un veicolo. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili urbani e la polizia ... lanazione

