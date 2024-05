Motociclista muore sbalzato sull’asfalto tragico incidente a Lucca

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 –mortale a San Lorenzo a Vaccoli, a. Intorno alle 21:30 sulla statale del Brennero unsi è schiantato contro un veicolo all’altezza del cimitero di San Lorenzo. L’impatto è stato molto violento, l’uomo in sella alla moto è statoe il mezzo è finito a diversi metri di distanza. Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Sul posto è stata inviata un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde. Le condizioni delerano però già disperate. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 per ilnon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani e la polizia per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’

Oggi alle ore 13.50 la centrale operativadel 118 di Arezzo ha ricevuto una chiamata per un Incidente stradale a Levane , nel comune di Montevarchi. L’ Incidente ha coinvolto un’auto e una motocicletta. Il motociclista , un uomo di 54 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte con ... lortica

Alle ore 18.00 di oggi, la centrale operativa del 118 di Arezzo è intervenuta per un grave Incidente tra un’ auto e una moto lungo la Strada Regionale 69, in località Laterina . Il moto ciclista coinvolto, un uomo di 34 anni, è stato prontamente soccorso e trasportato in codice 2 al pronto soccorso ... lortica

Non ce l’ha fatta Alessio Calabassi, il motociclista 54enne coinvolto ieri in un grave Incidente stradale lungo la Sr 69. L’uomo, residente nella frazione di Levane, è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, inclusi l’uso del defibrillatore e ... lortica

La moto si schianta contro il guard rail: centauro di 52 anni resta gravemente ferito. Sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco. vistanet

Atessa. Perde il controllo della moto e finisce nei campi: elitrasportato a Pescara. Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. L'incidente è successo nel pomeriggio ad Atessa (Ch), in via don Luciano Cicchitti, non lontano dal ponte sul torrente Appello. Un ... abruzzolive.tv

Muore in ospedale a Cagliari dopo un incidente con la moto fra Masua e Buggerru. Buggerru Un motociclista, di cui non si conoscono le generalità, è morto nel tardo pomeriggio nell'ospedale Brotzu di Cagliari dove era stato portato con l'elisoccorso a seguito di un incidente accadu ... lanuovasardegna