Moto 2 e moto 3 Ogura e Alonso - Italia lontana dal top

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sempre piùdal podio, l’della2 e della3. La vittoria di(CF) in3 non è mai stata in discussione e il primo dei nostri piloti è stato Lunetta (Sic58) soltanto settimo. Ancora più critica la situazione in2 (vittoria di, tema MT Helmets) con il primo deglini, Arbolino (Marc Vds) addirittura nono. .

Moto3 Catalogna, Alonso non si ferma: vince la quarta gara dell'anno ed è leader del Mondiale - moto3 Catalogna, alonso non si ferma: vince la quarta gara dell'anno ed è leader del Mondiale - Il colombiano trionfa con una corsa magistrale. Ortola e Rueda completano il podio. Holgado è sesto e scavalcato in classifica. Ottimo Lunetta, settimo, migliore degli italiani; nono Farioli ... gazzetta

