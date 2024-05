Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha esortato gli alleati che forniscono armi all’Ucraina a riconsiderare le restrizioni sull’uso di tali armamenti contro obiettivi militari in territorio russo. In un’intervista rilasciata al settimanale The Economist, Stoltenberg ha sottolineato ... ilfattoquotidiano

La Russia ha rivendica to la conquista di un altro villaggio nell' Ucraina orientale, continuando la sua lenta avanzata in questo settore del fronte dove si svolge la maggior parte dei combattimenti nonostante un'altra offensiva russa sia in corso nel nord-est. "Le unità del gruppo militare ... quotidiano

Mosca, conquistati altri due villaggi in Ucraina - mosca, conquistati altri due villaggi in ucraina - Le truppe russe hanno conquistato il villaggio di Netaylovo, nella regione ucraina di Donetsk, e quello di Ivanovka, nella regione di Kharkiv. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di mosca. ansa

Owen Matthews: "Kiev discuta su dove tirare la linea. Può perdere Donbass e Crimea, ma entrare in Ue" - Owen Matthews: "Kiev discuta su dove tirare la linea. Può perdere Donbass e Crimea, ma entrare in Ue" - Oltre ad aver coperto zone di guerra, dalla Bosnia alla Cecenia al primo conflitto russo-ucraino, come giornalista è stato capo dell’ufficio di mosca e Istanbul per Newsweek, mentre ora collabora con ... huffingtonpost

Polonia, presentati piani per lo Scudo Est: confini rafforzati con Russia e Bielorussia - Polonia, presentati piani per lo Scudo Est: confini rafforzati con Russia e Bielorussia - Varsavia ritiene di essere già bersaglio di azioni ostili, come cyber attacchi e la pressione di migranti al confine incitata dalle autorità di mosca e Minsk (6mila i ... aggiunto che bisogna ... it.euronews