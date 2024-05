Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 27 maggio 2024) In un clamoroso cambio di strategia, la Russia si prepara a rimuovere idelle organizzazioniche. Questo importante sviluppo è stato annunciato dal ministro degli Esteri Sergej Lavrov, che ha sottolineato come irappresentino ormai il potere reale in Afghanistan e che “L’Afghanistan non ci è indifferente”. Questa svolta arriva dopo che isono stati considerati estremisti dadal lontano 2003. La notizia è stata confermata dall’agenzia governativa Tass, riportando le dichiarazioni del direttore del dipartimento per l’Asia del Ministero degli Esteri, Zamirov. Egli ha riferito che al presidente Vladimir Putin è stata suggerita la possibilità di escludere idalle organizzazioni bandite, un passaggio fondamentale per avvicinarsi al riconoscimento ufficiale del governo di