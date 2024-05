È stato condannato a sei mesi di carcere, con rito abbreviato e sospensione condizionale della pena, il datore di lavoro di Davide D’Aprile, l’ operaio di 54 anni morto nel 2021 dopo essere caduto da un ponteggio mentre lavorava. L’infortunio mortale era avvenuto il 15 settembre 2021 in via Cecchi ... ilgiornaleditalia

Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della Nato in ordine sparso e in preda ai veti - Vodka e Popcorn. Putin davanti allo show della nato in ordine sparso e in preda ai veti - "La nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un'estasi militare", è stato il commento del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Le nostre forze armate sanno cosa fare, e continuano ... huffingtonpost

Mosca accusa la Nato: "Sta cadendo in un'estasi militare, aumenta l'escalation". Stoltenberg: sull'uso delle armi decidono i singoli Paesi - Mosca accusa la nato: "Sta cadendo in un'estasi militare, aumenta l'escalation". Stoltenberg: sull'uso delle armi decidono i singoli Paesi - «La nato sta flirtando con la retorica militare e cadendo in un’estasi militare». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito delle ... gazzettadelsud

Stoltenberg, la battaglia per Kharkiv e l'Ucraina "con le mani legate" - Stoltenberg, la battaglia per Kharkiv e l'Ucraina "con le mani legate" - "Colpire obiettivi militari legittimi fuori dall’Ucraina è parte dell’autodifesa” spiega il segretario generale della nato, che insiste ... huffingtonpost