Morto Vincenzo Fiorillo | il 91enne era stato aggredito con violenza da un clochard nel suo bar di Napoli centro

Fidanzati morti a Secondigliano , il padre di Vincenzo trovato morto in garage . Sarebbe morto nella stessa maniera del figlio Un nuovo dramma scuote la comunità di Secondigliano a pochi mesi dalla morte dei due giovani Fidanzati . Alfredo Nocerino, 54 anni, è stato trovato senza vita nel garage ... 361magazine

Deceduto nella notte il 91enne Vincenzo Fiorillo ; era ricoverato in ospedale, agli inizi di maggio era stato aggredito da un 25enne senza fissa dimora.Continua a leggere fanpage

È morto Vincenzo Fiorillo , lo storico commerciante napoletano che, a inizio mese, era stato aggredito all’esterno del bar gestito dal figlio da un senza fissa dimora. Da allora l’anziano era ricoverato in condizioni molto gravi in ospedale. Napoli : morto Vincenzo Fiorillo , il 91enne aggredito ... teleclubitalia

Palermo, giallo sulla morte di Onorato. Le piste e i punti da chiarire - Palermo, giallo sulla morte di Onorato. Le piste e i punti da chiarire - Con il passare delle ore sembra prendere corpo l'ipotesi che Angelo Onorato, architetto palermitano 56enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto sabato in auto ... idea l'avvocato ... tg24.sky

È morto il commerciante colpito e scaraventato a terra davanti al suo bar, senza motivo - È morto il commerciante colpito e scaraventato a terra davanti al suo bar, senza motivo - vincenzo Fiorillo ha lottato per 27 giorni in ospedale, al Cardarelli di Napoli: troppo gravi le lesioni riportate. In carcere il 25enne Filix Stoils: ora la sua posizione si aggrava ... today

Cosa si sa finora della morte di Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato - Cosa si sa finora della morte di Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato - È giallo attorno alla morte di Angelo Onorato, architetto e marito dell'eurodeputata ... Un parere condiviso dall’avvocato della famiglia, vincenzo Lo Re, che si dice “convinto che la Procura di ... it.euronews