Morto Johnny Wactor l’attore di General Hospital colpito da una pistola durante un furto

(Di lunedì 27 maggio 2024)di “è statomortalmente da un colpo di, nella giornata di sabato, quando si è imbattuto in tre uomini che cercavano di rubare un pezzo della sua auto. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3:25 del mattino, quando il proprietario del veicolo ha incontrato tre persone vicino a Pico Boulevard e Hope Street a Los Angeles che cercavano di rubare il convertitore catalitico dell’auto. Secondo l’agente Jader Chaves, portavoce del Dipartimento di Polizia,37enne è statoda un colpo di, esploso da uno dei ladri prima che tutti e tre fuggissero a bordo di un veicolo. L’agente, inizialmente, non ha identificato la vittima, ma ha detto che è stata portata in ospedale, dove è stata dichiarata morta.