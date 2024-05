Morto il 91enne scaraventato a terra in un bar da un giovane clochard a Napoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – Èquesta notte Vincenzo Fiorillo, ilspinto con violenza davanti a un bar di. Rimasto in coma per quattro settimane, l’anziano l'anziano non si era mai ripreso dalle lesioni riportate nella caduta. Era stato anche operato per emorragia cerebrale nel tentativo di salvarlo. Il decesso è avvenuto nella notte all’ospedale Cardarelli.rischia l’accisa di omicidio Si aggrava così la posizione del 25enne Filix Stoils – ildi origine tedesca, incensurato e senza fissa dimora – arrestato subito dopo il fatto: ora dovrà rispondere di omicidio. Sono ancora poco chiare le motivazioni della spinta che ha fatto cadere aildavanti agli occhi del figlio, titolare del locale. Cos’è successo L’aggressione era accaduta il primo maggio davanti a un bar in via Santa Maria di Costantinopoli a