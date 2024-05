Morte Rebellin chiesta istanza rinvio del processo | il camionista che lo uccise è in gravi condizioni dopo ictus

Nessun patteggiamento per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin . Il tribunale di Vicenza ha respinto l’accordo che prevedeva una pena di 3 anni e 11 mesi. Si tratta del secondo rigetto in materia, dopo ... ilfattoquotidiano

Vicenza, 11 marzo 2023 – No al patteggiamento per il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin . Il tribunale di Vicenza ha respinto stamani l'accordo sul patteggiamento della pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il 63enne che alla guida del suo camion ... ilrestodelcarlino

Gravissimo per un ictus il camionista che uccise Rebellin - Gravissimo per un ictus il camionista che uccise rebellin - Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che travolse e uccise Davide rebellin, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per un ictus ischemico che lo avrebbe colpito ieri se ... ansa

