Morte di Franco Anelli l’arcivescovo Delpini | La vita è un dono questa tragedia ci lascia smarriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Milano – “La tragicadel rettoremi hato senza parole, con un desiderio intenso di preghiera. Ho pregato per il prof.e ho chiesto al Signore la consolazione e la fortezza necessarie per la mamma e per coloro che gli sono stati particolarmente vicini”. È quanto si legge nel messaggio inviato all’Università Cattolica da monsignor Mario, arcivescovo di Milano e presidente dell'istituto Toniolo, ente fondatore dell'ateneo. Morto il rettore dell’Università Cattolica di Milano,. “Un valido professore e una grande persona” Il messaggio è stato letto al termine della messa celebratamattina nell’università di largo Gemelli, presieduta da monsignorGiulio Brambilla, vescovo di Novara.