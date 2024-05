(Di lunedì 27 maggio 2024) I medici dell’ospedale “Perrino” hanno verificato laencefalica della donnaieri. Glia causa di una lite tra famiglie, in territorio di Mesagne sulla complanare dellastatale 7 Brindisi-Taranto. Indaga la polizia. Con l’accusa di avere sparato è stato arrestato un ex cognato della. L'articoloper lainnel da. Un proviene da Noi Notizie.. .

IL VIDEO. Il fumo nero e le fiamme che divorano camion e auto: il terribile incidente dove sono morti due camionisti di ditte trentine - IL VIDEO. Il fumo nero e le fiamme che divorano camion e auto: il terribile incidente dove sono morti due camionisti di ditte trentine - Purtroppo nonostante soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dei due autisti dei camion. Ferite gravemente le persone a bordo dell’auto e assistite dal… Leggi ... informazione

Negli Stati Uniti sono morte almeno 21 persone a causa di alcuni tornado tra Arkansas, Texas, Kentucky e Oklahoma - Negli Stati Uniti sono morte almeno 21 persone a causa di alcuni tornado tra Arkansas, Texas, Kentucky e Oklahoma - Almeno ventuno persone sono morte e decine di altre sono state ferite da alcune tempeste e tornado che nel weekend hanno colpito varie parti degli Stati Uniti centro-meridionali. Le autorità statali c ... ilpost

Morte cerebrale per la 47enne ferita in strada nel brindisino Colpita da spari. Un arresto - morte cerebrale per la 47enne ferita in strada nel brindisino Colpita da spari. Un arresto - I medici dell’ospedale “Perrino” hanno verificato la morte encefalics per la donna ferita ieri. Gli spari a causa di una lite tra famiglie, in territorio di Mesagne sulla complanare della strada ... noinotizie