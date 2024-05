Morgan Spurlock morto per ' turbo-cancro' il regista di Super Size Me il web si scatena | Dicevi che il vaccino Covid era la vera scienza

morto a 53 anni il cineasta che nel 2004 aveva raggiunto la fama internazionale con il documentario in cui metteva a repentaglio la sua salute per dimostrare contraddizioni e d anni del cibo della catena McDonald's.Continua a leggere fanpage

Morgan Spurlock è Morto . L’autore di Super Size Me, il documentario dove si espose in prima persona sperimentando su di sé per un mese gli effetti dell’alimentazione da McDonald’s , Aveva 53 anni . I suoi familiari hanno confermato il cancro come causa di morte. Spurlock divenne celebre a livello ... ilfattoquotidiano

