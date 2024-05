Montecorvino arrestato ex assessore per abusi sessuali

Montecorvino Pugliano, violenza sessuale su una 17enne: arrestato un uomo - montecorvino Pugliano, violenza sessuale su una 17enne: arrestato un uomo - A montecorvino Pugliano, Salerno, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 47enne, indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una 17enne. ilmattino

Palpeggia 16enne nel negozio della moglie: arrestato dirigente comunale - Palpeggia 16enne nel negozio della moglie: arrestato dirigente comunale - Un 47enne di montecorvino Pugliano è stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su una minorenne. L’uomo, attuale dirigente comunale in Costa d’Amalfi e con un ... agro24