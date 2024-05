Monreale il progetto formativo La Terra Nelle Nostre Mani per l’Asilo Nido Comunale

Liceo, successo del progetto "Ciak, un processo simulato per evitare un vero processo" - Liceo, successo del progetto "Ciak, un processo simulato per evitare un vero processo" - Grande entusiasmo e partecipazione per la quinta edizione del progetto Ptof del Liceo Salutati "Ciak, un processo simulato per evitare un vero processo". Quest'anno la simulazione, invece di tenersi c ... valdinievoleoggi

Sommet Education: il progetto fondazione per dare risposte alla questione personale nell’ospitalità - Sommet Education: il progetto fondazione per dare risposte alla questione personale nell’ospitalità - L’offerta formativa di Sommet Education risponde anche alla carenza di manodopera nel settore segnalata a partire dal terribile periodo della pandemia. «Il settore ha compreso che l’organizzazione del ... travelquotidiano

“A(u)Tutto volume, l’omaggio a Peppino Impastato all’insegna della legalità - “A(u)Tutto volume, l’omaggio a Peppino Impastato all’insegna della legalità - Il progetto dell’artista Simonluca Spadanuda che prevede la ... non solo contribuirà alla riqualificazione delle scalinate cittadine ma fungerà anche da tirocinio formativo-scolastico. Questa ... catanzaroinforma