Monopolele | il Festival dell’ukulele di Monopoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) 4 giorni, 40 artisti internazionali, 7 location: dal 30 maggio al 2 giugno,diventa. Per il terzo anno consecutivo, la città pugliese affacciata sul mar Adriatico diventa la protagonista del più grandedi ukulele d’Italia,– Ukulele Mediterranean Fest, organizzato da Voltare Pagina ETS, organizzazione senza scopo di lucro e patrocinato dal Comune die PugliaSounds, il progetto della Regione Puglia a sostegno degli operatori e degli artisti pugliesi del settore musicale. Una quattro giorni all’insegna della musica con performance live, concerti, jam session, workshop e street parade, tutti gratuiti, che coinvolgeranno artisti italiani e internazionali, residenti e turisti per animare i luoghi più iconici della città.

Dov’è il mio ukulele ? Non ci sarà Marilyn “Zucchero” Monroe a strimpellare l’iconico cordofono di A qualcuno piace caldo, ma per gli amanti del genere, dell’ ukulele intendiamo, a Monopolele – ukulele Mediterranean Fest ci sarà di che saziarsi. Dal 30 maggio 2024 al 2 giugno a Monopoli, città ... ilfattoquotidiano

Al via Monopolele, il festival di ukulele più grande d’Italia: ecco il programma e gli artisti attesi - Al via monopolele, il festival di ukulele più grande d’Italia: ecco il programma e gli artisti attesi - Dov’è il mio ukulele Non ci sarà Marilyn “Zucchero” Monroe a strimpellare l’iconico cordofono di A qualcuno piace caldo, ma per gli amanti del genere, dell’ukulele intendiamo, a monopolele – Ukulele ... ilfattoquotidiano

Monopolele, a Monopoli il più grande festival di ukulele con concerti, jam session, workshop e street parade - monopolele, a Monopoli il più grande festival di ukulele con concerti, jam session, workshop e street parade - Manca pochissimo a monopolele - Ukulele Mediterranean Fest, il più grande festival di ukulele d’Italia che, per il terzo anno consecutivo, porterà 40 artisti internazionali nelle location più ... baritoday

Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest a Monopoli - monopolele – Mediterranean Ukulele Fest a Monopoli - monopolele - Mediterranean Ukulele Fest si terrà a Monopoli (BA) dal 30 maggio al 2 giugno, con oltre 40 artisti internazionali. L'evento prevede performance live, concerti, jam session, workshop e st ... trmtv