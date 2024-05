Momento difficile ad Amici e futuro a Sanremo parla Holden

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il percorso diadnon è stato semplicissimo, il cantante infatti ha avuto più di une una volta ha anche abbandonato momentaneamente la scuola, per poi tornare e chiedere scusa. L’ex alunno è anche stato rimproverato da Anna Pettinelli: “Al pomeridiano era un’altra cosa, adesso al serale non ci sei. Dov’è? Stai in studio, prepari le tue cose e non sei più presente come prima. Quindi per me tu non meriti la finale“. Adesso che il programma è finito,ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano ed hato proprio di quando è uscito dalla scuola, ma anche di una sua eventuale partecipazione al Festival di. Ilad2025. “Cosa penso del mionella scuola? Se adesso riandrei via?dire se lo rifarei.