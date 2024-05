Modena si candida alle elezioni e viene ricoperta di insulti razzisti e sessisti Il sostegno di Bonaccini | Siamo al tuo fianco

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vittima di un’ondata diper essersitaamministrative di Maranello, in provincia di. È quanto ha dovuto affrontare Khaoula Kanjaoui, avvocata e specializzata in diritto dell’immigrazione, parte del movimento politico “Italia Del Futuro“. Ed è stato proprio il gruppo a raccogliere le offese e denunciare i fatti attraverso i propri profili social: “Esprimiamo profondo sgomento”. Anche il presidente Regione Emilia-Romagna Stefanosi è schierato a supporto dellata: “Mando un grande abbraccio”. Kanjaoui ha 30 anni e da 28 vive nel Modenese. Nonostante questo però la sua origine marocchina è stata presa di mira da molti utenti che, sotto il post di presentazione pubblicato da “Italia Del Futuro” su Facebook, hanno commentato scrivendo frasi del tipo: “Fuori dall’Italia“, “Un aiuto concreto alla sostituzione etnica“, “Nonin Africa, forse là trovi dei voti”.

