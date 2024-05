Modena - il pagellone tra promossi e bocciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il ‘’. Alla fine di questa discretamente travagliata stagione, terminata comunque con la salvezza, diamo i voti di fine anno a tutti i calciatori del, trae... rimandati. GAGNO (22 presenze) 6,5 Un buon inizio di campionato, poi una flessione, soprattutto psicologica, a inizio ritorno che lo manda in panchina. Con Bisoli ritrova i galloni da titolare, e il rigore parato ad Ascoli, fondamentale per la salvezza, certifica il voto oltre la semplice sufficienza. SECULIN (17 presenze) 6,5 Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, trovando anche continuità nel girone di ritorno. La maxi partita di Parma gli regala un mezzo voto in più. PONSI (26 partite, 1 rete) 6 Buon salto di qualità rispetto al campionato scorso.