Modello-Albania parlo con Piantedosi | migranti la sinistra tedesca demolisce quella italiana

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Guardo con interesse a ciò che l'Italia sta facendo insieme all'": parola del ministro dell'Interno tedesco Nancy Faeser. L'esponente dei socialdemocratici ha aperto prepotentemente alproposto dal governo Meloni e realizzato di comune accordo con il premier albanese Edy Rama. L'accordo sulla gestione dei, tanto criticato dallanostrana, continua a raccogliere consensi all'estero. In un'intervista al settimanale tedesco Stern, il ministro ha confermato di aver preso contatti con Matteoper capirne meglio i dettagli: "È uninteressante cu cui mi sto confrontando con il mio collega italiano". Ilitalo-albanese viene infatti definito molto più all'avanguardia di quello messo appunto dalla Gran Bretagna e ribattezzato "Ruanda": "Dubito che le procedure di asilo possano essere gestite su larga scala in un paese piccolo come il Ruanda.

