Modello 730 congiunto - chi lo può presentare e quali vantaggi ha rispetto al tradizionale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il730permette ai coniugi di effettuare il conguaglio delle tasse a credito o a debito attraverso un unico sostituto d’imposta. Optare per la dichiarazione dei redditi congiunta, a ogni modo, determina la solidarietà tributaria tra i due coniugi, sia sotto il profilo delle imposte da versare che per quanto riguarda eventuali interessi o sanzioni. Possonoil730i coniugi che hanno intenzione di liquidare le imposte dovute attraverso il sostituto d’imposta del soggetto dichiarante. Scegliere questa particolare opzione si può dimostrare conveniente nel momento in cui uno solo dei due coniugi abbia un sostituto d’imposta che sia in grado di liquidare o erogare ritenute o rimborsi. È possibile accedere a questa opportunità nel caso in cui almeno uno dei due coniugi sia in possesso dei requisiti per poteril730.