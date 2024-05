Moby la Corsica ' ringrazia' Vincenzo Onorato | è cittadino onorario di Bonifacio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 mag.-(Adnkronos) - Nella cornice del municipio di, situato nella città vecchia, alla presenza di istituzioni locali ma anche di ospiti da tutta la, dalla Sardegna e degli amici di sempre, si è svolta la cerimonia che ha reso, Armatore didi.Il Sindaco Jean-Charles Orsucci è intervenuto per sottolineare l'importanza che il collegamento navale con Santa Teresa di Gallura ha per il porto e per la città di, e nel suo discorso ha voluto raccontare la storia dell'azienda fin da quando ha iniziato il collegamento tra le due isole. Oltre aimenti e ad elogiare la Compagnia, il Sindaco ha voluto ricordare quando, nel 2016, la Saremar abbandonò il collegamento e laintervenne senza esitazione per mantenere la linea d'inverno nonostante la mancanza di contributi.